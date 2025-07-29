Còmplices
Són temps de certeses. El dubte cotitza a la baixa. Aquells que mostren amb fermesa que és impossible que la vida els agafi amb el pas canviat són els que marquen una tendència en què els temes complexos s’han de resoldre ràpid i en angles rectes. Un exemple. El burquini. Es pot prohibir-lo en una piscina? La veritat és que se me’n fot bastant, però admeto que en algun lloc hem de posar el límit de la convivència i aquestes dones disfressades de Darth Vader que veus pel carrer a vegades fan cosa. I cosa vol dir pena. Però si em convidessin a una votació sobre el burquini realment em posarien en un compromís perquè aquests debats de seguida s’escalen cap al racisme. Ells i nosaltres. Autòctons i invasors. Si tingués la mala sort d’haver de votar en aquest tema votaria prohibir el burquini a les piscines i el burca en qualsevol manifestació social en la qual identificar-se resulti beneficiós per a la convivència. Per 51-49, potser, però votaria això. Canvio de tema. Fa uns anys vam anar amb la dona de vacances a Israel. Vam veure tots els llocs on Jesucrist va fer miracles i discursos. Un viatge magnífic en què també vam poder visitar un kibbutz assistint al miracle de l’agricultura dels israelians en terra erma. I vam veure la impressionant ciutat de Tel-Aviv. Vaig marxar al·lucinant del país que havien aixecat els jueus en una regió en què els envolten només enemics. Determinació, audàcia i treball em va transmetre Israel. I la conclusió que sense un exèrcit extraordinari els hauria resultat impossible reeixir. Aquest no és un escrit antisemita. De debò que no ho és, però es fa molt difícil, a pesar de tot aquest context i els atemptats que va perpetrar Hamàs, entendre el que està fent Israel a Gaza. Que el poble que va patir l’horror de l’Holocaust estigui fent el que està fent ara ens ha de fer reflexionar com a espècie. Es pot ser fill de puta de moltes maneres i ser còmplice d’això n’és una. I cada dia que passa sense que ningú ho aturi en som més còmplices.
