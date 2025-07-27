Franquícia o colonització?
Som éssers que ens anem avesant a les circumstàncies i anem oblidant com era el paisatge abans de les torres i ja no ens sorprèn com les grues sorgeixen entre les nostres muntanyes com bolets gegants, tot i que encara sovint m’agafa un cop de pànic en pensar que potser la terra no suportarà tant de pes i caurem tots en un esvoranc que ens engolirà. Sense una sensació tan dramàtica, l’altre dia, tot passejant pel carrer, em va sorprendre la quantitat de noves franquícies que s’han obert o ja estan preparant la pròxima obertura amb allò de “coming soon”, sobretot les que es concentren en alimentació, fast food, hoteleria i restauració. Però què és això de les franquícies? Doncs són una forma d’organització adoptada per moltes empreses per fer negocis, perquè és una forma molt eficient d’expansió sense necessitat de fer una forta inversió econòmica que es basa en un acord contractual entre el franquiciador (el que té la idea) i el franquiciat (l’inversor), en principi amb poc risc per cap de les dos parts. Xafardejant una mica, m’assabento que una coneguda franquícia de menjar asiàtic, que no fa gaire s’ha instal·lat al país, l’any passat va aconseguir una facturació de 84,1 milions d’euros, amb un creixement interanual del 18%, Pas mal! Això vol dir que als nostres estimats turistes i visitants els encanten les franquícies en la mateixa proporció que als inversors locals. I de cop, em torna a agafar l’atac de pànic, sospito que potser el gran benefici d’aquest tipus d’organització empresarial és a costa dels salaris dels treballadors, però sento un cert alleujament quan llegeixo en un dels webs d’aquestes franquícies que “han generat llocs de feina estables, ocupats principalment per joves de la zona”, no sé ben bé a quina zona es refereixen, “enfortint el seu compromís amb l’ocupació local i el talent jove”. Tot això no em quadra amb els problemes que pateix l’empresari del país per trobar treballadors. Potser és que no busquen en la “zona” adequada.
Som conscients què suposa ser client d’una franquícia?