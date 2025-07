Excursions segures

Creat: Actualitzat:

Andorra és un paradís per als amants de la naturalesa: rutes, llacs i cims que enamoren. Però aquest paradís exigeix que qualsevol excursionista planifiqui i prepari la seva sortida de forma prèvia, per evitar possibles ensurts més o menys greus. Cada any, a l’estiu, són notícia les males experiències de persones que han patit algun dany a la muntanya per aquesta manca de preparació, i a vegades més que dany pot haver-hi un desenllaç fatal.

En efecte, si ens basem en dades objectives, el Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers d’Andorra registra cada any nombroses actuacions durant l’estiu (unes 80 l’estiu passat, des del rescat presencial fins a l’atenció telefònica per orientar persones desorientades). Cal ser, doncs, conscients que la muntanya pot ser perillosa, i que qualsevol sortida en aquest medi s’ha de planificar a l’avançada consultant la meteorologia, portant equipació adequada i avisant algú del recorregut previst.

Pel que fa a l’equipació, evidentment, no cal dir que s’ha de dur calçat adequat al medi (m’he arribat a trobar gent pujant amb xancletes a Ràmio!), roba tèrmica i impermeable, ja que el temps pot canviar de sobte i les temperatures poden variar en pocs minuts (la muntanya, malgrat la seva bellesa, és totalment impredictible), aigua i aliments suficients, així com un mòbil carregat amb aplicacions que permetin enviar coordenades si hi hagués necessitat de rescat.

Cal també no sobreestimar les pròpies forces i ser conscient que, en cas de dubtar per la nostra integritat, renunciar a continuar és de savis, ja que la muntanya sempre serà aquí i nosaltres potser no, en funció de la decisió que prendrem. Per resumir, gaudir de l’aire pur de la muntanya és un privilegi; fer-ho amb responsabilitat, un deure. L’objectiu d’una excursió ha de ser tornar a casa amb un somriure... i amb ganes de repetir l’experiència.