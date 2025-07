Creat: Actualitzat:

El sol juga a amagar-se un pèl més d’hora avui. Són les 20.13 i hi ha dos o tres núvols que van traient els colzes per donar amabilitat al final d’un nou dia de platja a Segur de Calafell sur mer. Camino pel costat del mar amb el mòbil a la mà i els auriculars posats per escoltar música i també per homenatjar el germà de Cameron Diaz a Algo Pasa con Mary. M’acompanyen els meus amics Bluetooth i artrosi. El primer em recorda que per molt torracollons que sigui sempre acabo caient en totes les evolucions tecnològiques. El segon amic representa amb puntualitat la degradació dels meus ossos, sent també el meu filòsof grec de confiança perquè tinc molt més presents els dolors que proporciona que cap de les disquisicions de Plató o Aristòtil. Tot i això m’assetgen preguntes de certa profunditat, la que més gira al voltant del motiu pel qual el biquini femení ha renunciat a tapar el cul exceptuant la part central amb la projecció conseqüent del que passarà quan aquesta moda l’assumim els mascles.

Els atacs de transcendència són el més ridícul del món

I res, camino per la mateixa sorra per on corria quan era més jove i a cada pas que faig en direcció Calafell (l’artrosi em recorda que després els hauré de fer de tornada) vaig mirant el mar, sempre imponent i sempre renovat. I la hipnosi de les ones em proporciona la dosi suficient de connexió (no 4G, connexió de veritat) per entendre que el món m’està demanant que el miri i que entengui ja del tot i si us plau la meva insignificànça. Aquest invent de la vida tira endavant amb mi, amb tu i sense els dos també.

Als que heu tingut la paciència d’arribar fins aquí us he de dir que els atacs de transcendència que tenim, jo el primer, són la cosa més ridícula del món. I els seguirem tenint i ens seguirem enganxant perquè som així però si ara, o en una estona, no fas res per fer saber a la gent que estimes que l’estimes no estaràs justificant el tiquet que tens per viure en aquest planeta i en aquesta època. I si em pots mirar de contestar el tema dels biquinis jo agraït també.