Baixa paternal per al nadó

Els primers mesos de vida són crucials per al desenvolupament del nadó. El cervell infantil es construeix a través de relacions estables i afectuoses, especialment amb la figura d’aferrament principal, que habitualment és la mare. El pare, tot i tenir un paper essencial, sol adquirir un rol més actiu passats uns mesos del part. L’alletament matern, recomanat en exclusiva fins als 6 mesos per l’OMS, i la cura continuada a la llar són fonamentals per al desenvolupament emocional i neurològic del nadó.

En aquest context, la baixa paternal no hauria de ser una rèplica calcada de la maternal, sinó una eina flexible al servei del nadó. Obligar els dos progenitors a agafar la baixa simultàniament i de manera intransferible després del part pot perjudicar el nadó per què obliga la família a portar-lo a una escola bressol massa aviat, als cinc mesos en el cas d’Andorra. Una proposta raonable seria que les baixes es poguessin distribuir segons les necessitats reals de la família fins als 2 anys del nadó Si la família decideix fer-les simultànies o que sigui el pare qui l’agafi i no la mare, permetem-ho, però que sigui una decisió familiar.

Portem els nadons massa prematurament a l’escola bressol

El model suec n’és un bon exemple: ofereix flexibilitat total fins als 8 anys. Això permet que el pare agafi la seva baixa quan realment és més necessari, especialment quan la mare es reincorpora a la feina i el nadó ja té entre 6 i 12 mesos. En aquest moment, la presència del pare dona continuïtat emocional al nadó, facilita un vincle profund i redueix l’estrès per separació. A més, pot ajudar la mare a fer una tornada a la feina més serena i progressiva. Així és com es millora la igualtat: amb progenitors que es corresponsabilitzin del benestar familiar respectant les necessitats del nadó.

Models com l’espanyol (el que es vol implantar a Andorra), amb permisos intransferibles i simultanis just després del part, obliguen mares i pares a tornar a treballar i a confiar el nadó a guarderies prematurament. La millor política de baixes és la que ofereix temps i llibertat per cuidar millor.