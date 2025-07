Calor màxima a la feina

Creat: Actualitzat:

Després d’obrir-se una recerca per la mort d’un altre treballador de neteja durant l’onada de calor, els sindicats tornen a demanar a la Comissió Europea que elabori una directiva sobre les temperatures màximes de treball. Una dona de 51 anys es va desplomar a la seva casa després d’acabar el seu treball com a netejadora de carrers a Barcelona. És una de les almenys cinc persones que han mort després de treballar sota altes temperatures a Espanya aquest estiu, i tragèdies similars s’han produït en altres països. Tragèdies similars s’han produït a Itàlia, França i Grècia en els últims estius. Aquest últim incident evoca la mort d’un recol·lector d’escombraries a Madrid durant una onada de calor el 2022 i demostra una vegada més que les morts relacionades amb la calor poden ocórrer fins i tot després de l’exposició, la qual cosa reforça la necessitat d’una major protecció i una recopilació de dades més precisa per a evitar la subnotificació. Des de l’any 2000, la UE ha experimentat un augment del 42% en el nombre de morts relacionades amb la calor en el lloc de treball, segons xifres de l’Organització Internacional del Treball (OIT), l’augment més ràpid de morts relacionades amb la calor en el lloc de treball a nivell mundial. Quan les temperatures superen els 30 °C, el risc d’accidents laborals augmenta entre un 5% i un 7%, i quan superen els 38 °C, el risc d’accidents és entre un 10% i un 15% major; les recerques demostren que els accidents són entre un 10% i un 15% més freqüents. L’exposició a la calor també suposa riscos per a la salut a llarg termini, augmentant el risc de malalties cardiovasculars, respiratòries i d’un altre tipus, com la malaltia renal crònica o la infertilitat. Malgrat aquest major risc, pocs països compten amb legislació per garantir la seguretat dels treballadors durant les onades de calor, i molt pocs recopilen dades sobre morts o lesions relacionades amb la calor en el lloc de treball.