Vuit anys per als pares

Creat: Actualitzat:

Hi ha coses que a Andorra arriben tard, però arriben. Com la primavera al Pas o la fibra òptica a certs racons. I ara, per fi, també ens arriba… la paternitat progressiva. El Govern ha anunciat una mesura revolucionària: ampliar el permís de paternitat fins a 20 setmanes. Però no penseu que això serà demà. No, no. És un viatge a llarg termini: 2033. D’aquí a vuit anys.

El sistema és simple, però curiós: dues setmanes més cada any. El 2026 tindrem 6 setmanes, el 2027 en seran 8… i així fins que, si tot va bé, i el món no s’ha acabat abans, arribem a 20 setmanes. Una planificació tan a llarg termini que sembla una obra pública. L’única diferència és que aquí no hi ha formigó, només paciència, biberons i bolquers.

Vint setmanes de permís de paternitat per al 2033



La mesura s’ha venut com un pas endavant per a la conciliació familiar. És a dir, que els pares podran començar a participar una mica més del caos domèstic legalment reconegut. Fantàstic. Però cal dir-ho: 20 setmanes no són cap miracle. Són menys de mig any. I si ens posem a comptar les nits en vetlla, els plors a les tres del matí i les vegades que et mulles amb el bany del nadó, veurem que el “temps de qualitat” no sempre és sinònim de descans.

A més, el permís serà intransferible. No pots cedir-lo a la mare, ni a la sogra, ni al veí. Això sí: és positiu per repartir responsabilitats i trencar estereotips. Tot i que molts pares encara hauran de lluitar contra una altra realitat: la de les empreses que, misteriosament, tenen al·lèrgia a les baixes llargues i a les maternitats. Això sí, potser a les entrevistes de feina del futur ja no demanin a les noies si tenen previst casar-se o ser mares... Però eh, l’Estat fa la seva part. O la farà... el 2033.

En resum, és una bona notícia. Però és un període massa llarg... Amb una mica de sort, amb el segon fill, el pare ja tindrà permís de 14 setmanes.