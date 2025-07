El prestigi dels docents

Creat: Actualitzat:

La professió docent s’està desprestigiant. Ho afirmo com a professional del món de l’ensenyament que, amb els anys d’experiència, he pogut constatar com la percepció social de la tasca educativa ha anat minvant. En el passat, els professors eren considerats com figures autoritzades i respectades. Avui, aquest reconeixement s’ha anat diluint, amb els tòpics dels funcionaris i una desconfiança creixent per part d’algunes famílies.

No es tracta d’una percepció personal. Diversos informes constaten aquesta regressió que comporta una disminució de la motivació per a ocupar aquests llocs de treball. L’Informe mundial sobre el personal docent de la Unesco, publicat recentment, alerta sobre la dificultat creixent per contractar i retenir mestres a escala global. Els estudis apunten com a factors principals les rendes més baixes en comparació amb altres professions intel·lectuals, les condicions laborals poc competitives, els salaris estancats, o la major càrrega administrativa i estrès.

Augmentar salaris per millorar el prestigi del professorat



Revertir aquesta situació no és fàcil. Calen moltes estratègies per augmentar l’atractiu general de la professió i, una és la millora dels salaris i de les condicions laborals.

En aquest sentit, celebro la voluntat del Govern d’augmentar els salaris del sector públic i, per tant, del cos docent. Caldrà veure com es concreta aquesta mesura, però és positiu que s’hagi reconegut la necessitat de compensar la congelació de la gestió de l’acompliment i d’incrementar els salaris base. Igualment, és rellevant el compromís de regularitzar l’antiguitat dels docents interins, un col·lectiu amb poca estabilitat laboral.

Els salaris, per si sols, no canviaran la percepció social de la docència, però poden contribuir a fer una mica més atractiva la professió per als joves talents. La mesura és un primer pas per començar a millorar el reconeixement d’una tasca que continua sent essencial per garantir una educació de qualitat.