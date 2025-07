Jo, irregular

Creat: Actualitzat:

Fem-ho ja. Vinga va. Total, el tema sembla imparable tal com va la tendència política. Com més aviat ens hi posem, abans acabarem. Resolem el tema dels irregulars definitivament. I fem-ho, si us plau, de manera retroactiva perquè posats a sanejar o a depurar Europa serà molt millor no tolerar que la irregularitat ja formi part de l’ADN. Per tant, i un cop la nova policia de la depuració de la societat tingui identificats els individus, seria convenient que vagin retrocedint fins a la 3a o 4a generació prèvia perquè així, i només així, serem capaços d’obtenir la puresa conseqüent en les persones amb què compartirem espais i serveis en el nostre entorn. Serà important ser inflexible perquè és possible que passades unes dècades moltes d’aquestes famílies intentin jugar la carta de la integració oferint fins i tot versions versemblants en aquest sentit. L’Andorra de després serà un país de progrés format només per persones amb passaport andorrà o amb els papers en regla.

Ens està quedant un futur (país, món) preciós



Em sap greu, però l’aplicació d’aquestes justes i patriòtiques normes em farà marxar del país on he nascut i on van arribar els meus pares i les meves àvies sense cap feina buscada. Soc un irregular de segona generació. Tal com sona. I quan les meves àvies Justa i Paca, vídues espanyoles de postguerra, van fer venir les seves filles i fills amb elles van jugar la pèrfida carta del protoreagrupament familiar no autoritzat que només cervells maquiavèl·lics com els dels irregulars podrien imaginar. Que com es van poder quedar? Buscant-se la vida i treballant com bèsties. Així va anar. Més o menys el que fan ara els homes colombians o els peruans que fem venir per treballar al país sense que els nostres legisladors pensin en un detall. Quin sentit té la vida si no la pots compartir amb qui estimes? Faràs el que sigui per intentar-ho.

Però no ens desviem. Fem-ho ja. Expulsem-los (nos) a tots.

Com diu el gran Jorge Drexler.: “Yo no soy de aquí pero tu tampoco”.

