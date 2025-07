Aversió al feminisme

Creat: Actualitzat:

No fa pas gaire, en una reunió de feina, tot un senyor em va engegar un comentari fora de lloc i sorprès per la meva reacció em va etzibar: “Ara no em vindràs amb feminismes.” Seguint les recomanacions de Carme Junyent en el camp de la lingüística, sobre no perdre el temps amb aquells que no volen aprendre el català, vaig decidir no perdre el temps amb aquell senyor i vaig tocar el dos. Malauradament, aquestes situacions no són pas aïllades i cada cop més, el terme feminisme s’associa a extremisme, quan en realitat el seu objectiu és arribar a una igualtat de condicions entre homes i dones que recordem que no existeix, però a la ment de ciutadans i ciutadanes sembla que com que estem millor no cal queixar-se més, malgrat que estem molt lluny de la igualtat. Les dones som les grans desaparegudes de la història de la humanitat i podeu pensar: això era abans, però continuem desaparegudes, encara que hi érem. Si aneu a veure qualsevol exposició d’art, compteu quantes dones artistes hi ha. No necessitareu, amb sort, més dits que els d’una mà, i us asseguro que hi eren. A tall d’excepció, l’exposició Elles ont informé le monde, que es pot veure a la seu de la Unesco a París i que redescobreix la feina professional de dones reporteres durant la guerra civil, perquè elles també hi eren. Com a societat hem de deixar de tolerar massa silencis. Silencis davant l’ús del vel en nenes petites –una submissió disfressada de cultura, quan la cultura no entén de gènere. Silencis davant una escola que, tot i els esforços, no arriba a revertir la bretxa entre nois que rebutgen el feminisme i noies que en fan bandera. Silencis davant una justícia que, massa sovint, jutja les decisions de les dones abans que les accions dels homes. Els feminismes han avançat. Però hi ha una onada que puja amb força, de rebuig, d’involució, de por. I enmig d’aquesta mar brava, cal coratge per sostenir la mirada, per dir les coses pel seu nom, per no deixar-nos arrossegar.