Dones influents (III)

Judith Heumann sempre serà recordada com la mare del moviment pels drets de les persones amb discapacitat pel seu activisme i el seu fort compromís en la lluita pels drets d’aquest col·lectiu.

Heumann va bregar des de ben petita amb l’estigma d’anar amb cadira de rodes: amb cinc anys li van denegar l’accés a l’escola per si en un possible incendi no es podia salvar en no poder caminar. Uns anys més tard, després de llicenciar-se en pedagogia, també se li va negar la llicència per poder exercir pel mateix motiu. La Judith va guanyar el judici al comitè d’educació i es va convertir en la primera mestra en cadira de rodes a la ciutat de Nova York. Durant els anys universitaris ja havia participat i organitzat protestes pels seus drets, però aquesta experiència la va catapultar a una lluita més intensiva.

Ferma defensora del Moviment de Vida Independent

El 1977, va organitzar les reeixides assegudes de la Secció 504 a San Francisco. També va cofundar l’Institut Mundial sobre la Discapacitat, dirigit únicament per persones amb discapacitat, i va ser la primera assessora especial per als Drets Internacionals de les Persones amb Discapacitat al departament d’Estat dels Estats Units. Des d’allà, va poder ajudar a promoure els drets de les persones amb discapacitat a tot el món. A més, va ser coautora de les memòries de Being Heumann i la seva versió per a adults i joves, i d’una guia històrica sobre Rolling Warrior. La seva experiència dels nou als divuit anys als campaments d’estiu Jened per a persones amb discapacitat, a Hunter (Nova York), es recull al documental nominat als Oscar Crip Camp: una revolució de la discapacitat. La cinta recull com es va forjar un fort activisme en pro dels drets de les persones amb discapacitat als Estats Units.

Ferma defensora i gran lluitadora, Judith Heumann, fundadora, entre altres, del primer centre que va ajudar amb el Moviment de Vida Independent en l’àmbit mundial, va morir el 4 de març del 2023 amb 75 anys.