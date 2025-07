Creat: Actualitzat:

No hi vaig pas a totes, però quan l’agenda quadra em deixo caure en alguna. Cada setmana Andorra n’està plena. Us parlo de les moltes xerrades i conferències que es fan al país de temàtica molt diversa i plenes de coneixement. I gratuïtes la gran majoria. No poso en aquesta categoria els cada cop més freqüents esdeveniments de màrqueting i economia que fan tot sovint nous residents al país, i que tenen molt poder de convocatòria. La millor de les darreres a les quals he assistit va ser fa unes setmanes a Encamp. Coincidint amb el 80è aniversari de la mort d’Anne Frank es va reflexionar sobre la Segona Guerra Mundial, Andorra i les barbaritats que tot això arrossega. Els quatre que xerraven eren fantàstics, i vaig gaudir i aprendre de cada moment arribant al clímax quan l’historiador Pau Chica va desmuntar de manera enèrgica i documentada la famosa llegenda negra que diu que moltes fortunes andorranes es van construir a partir de pelar i robar persones que fugien dels horrors del nazisme a través de la muntanya. El fet que fóssim només 20 escoltant ens va fer sentir encara més privilegiats.

Seguríssim que no han pensat en ell com a candidat de Vox

Qui organitza una xerrada o conferència sap perfectament el que vol quan tria qui xerrarà. És de celebrar, per tant, que avui l’Empresa Familiar Andorrana hagi convidat l’autor de la frase “el enriquecimiento especulativo no es la mejor garantía de prosperidad” a fer una conferència al país. La frase és d’un economista de 91 anys que va militar al Partit Comunista d’Espanya els anys setanta i vuitanta i que va ser tinent d’alcalde de l’ajuntament de Madrid quan Tierno Galván va dir allò de “el que no esté colocado que se coloque y al loro”. Ramon Tamames és un testimoni fascinant i a vegades desconcertant de l’evolució del pensament polític d’una persona. I cal pensar que la seva elecció per part de l’EFA va per aquí, perquè seguríssim que no han pensat en ell com a conferenciant per haver estat el candidat que va presentar Vox fa ben poc quan va plantejar una moció de censura a Pedro Sánchez.