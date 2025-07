Advertiment al BCE

Creat: Actualitzat:

Els sindicats adverteixen que l’actitud d’esperar i veure adoptada pel Banc Central Europeu (BCE) no és suficient per ajudar Europa a escapar de l’estancament econòmic. Després de la rebaixa del 0,25% en els tipus d’interès anunciada avui pel BCE, la Confederació Europea de Sindicats (CES) exigeix una flexibilització monetària més decidida i un augment de la negociació col·lectiva per impulsar un sòlid creixement salarial i recuperar el poder adquisitiu. El BCE ha publicat dades que mostren una desacceleració en els salaris negociats, amb una forta caiguda del 5,4% en el tercer trimestre del 2024 al 2,4% en el primer trimestre del 2025, i es preveu un major afebliment per a final d’any. Tot i la disminució de la inflació, els costos essencials, com ara l’alimentació i els serveis, continuen sent alts. Al maig, els preus dels aliments, l’alcohol i el tabac van augmentar un 3,3% i els dels serveis, un 3,2%. Els augments salarials són necessaris per garantir que el poder adquisitiu dels treballadors es mantingui al ritme del cost de la vida. La secretària general de la CES, Esther Lynch, va declarar: “L’actitud expectant del BCE simplement no està a l’altura de la magnitud de la desacceleració econòmica que afronta Europa, el preu de la qual ja l’estan pagant els treballadors amb menys ocupacions i salaris que no donen per a tant com abans.” El BCE ha de prendre mesures decisives per reactivar l’economia, facilitant la inversió i incentivant la despesa. Reactivar la demanda interna ha cobrat encara més importància davant la política comercial proteccionista del govern estatunidenc, que està soscavant la demanda d’exportacions europees. Per descomptat, la millor manera d’impulsar l’economia és posar-ho a les butxaques dels treballadors, els que ho gastaran en lloc d’acumular-ho en comptes a l’estranger. Per això necessitem que els responsables polítics intensifiquin el seu suport a la negociació col·lectiva com a forma més eficaç de frenar l’alarmant caiguda dels salaris i restaurar el poder adquisitiu de la població.