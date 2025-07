Creat: Actualitzat:

Vivim en una societat en què el soroll sovint el fan les males notícies. Parlem constantment del que no funciona, dels errors, de les decepcions i dels fracassos. I és cert que cal assenyalar els problemes per poder resoldre’ls. Però enmig d’aquest bullici crític, de vegades oblidem parlar del que sí que funciona, de les persones i les institucions que, en silenci, milloren el món dia rere dia. I una d’aquestes institucions, sens dubte, és la Creu Roja d’Andorra.

Des de la seva fundació, la Creu Roja ha estat al costat de la ciutadania, oferint suport, acompanyament i esperança en els moments més difícils. Emergències mèdiques, acompanyaments a la gent gran, programes d’aliments, ajuda psicològica, suport a famílies vulnerables, formació en primers auxilis i molt més. Sempre presents, sempre a punt, sempre humans.

La Creu Roja al nostre país



funciona molt bé

Una institució com aquesta no seria el que és sense el seu equip de voluntaris, autèntics herois del dia a dia. Homes i dones que decideixen oferir part del seu temps, de la seva energia i del seu cor per ajudar els altres. Són estudiants, treballadors, jubilats... ciutadans com qualsevol de nosaltres que decideixen fer un pas endavant i marcar la diferència. Ells són l’ànima de la Creu Roja. I el seu compromís ens hauria de fer reflexionar sobre el veritable significat de comunitat. És per això que cal dir-ho ben clar: la Creu Roja d’Andorra funciona, i molt bé. En una època en què es qüestiona constantment la utilitat de les institucions, en què predomina el desencís i la desconfiança, és important recordar que hi ha organitzacions que treballen cada dia amb eficàcia, honestedat i passió. Que no surten als titulars, però que canvien vides.

Parlar del que no va bé és necessari. Però reconèixer i agrair allò que sí que funciona també ho és. Perquè això ens inspira, ens dona esperança i ens recorda que, malgrat tot, hi ha llum. La Creu Roja d’Andorra n’és un exemple viu.

Gràcies per ser-hi. Gràcies per no fallar mai.