Vacances i viatjar

Els mesos d’estiu són, per a molts, sinònim de vacances i de viatges. Fa només unes dècades, viatjar era una activitat excepcional, reservada a poques famílies i en comptades ocasions. En canvi, el segle XXI, per a molta gent, aprofitar una pausa al calendari per marxar uns dies s’ha convertit en una pràctica habitual.

Els beneficis de viatjar són coneguts: ajuda a reduir l’estrès, afavoreix la desconnexió i pot millorar la salut mental i emocional. També ens enriqueix culturalment i ens ofereix vivències inoblidables. Per això, si les circumstàncies personals ho permeten, no és estrany que molts esperin amb il·lusió tenir uns dies de festa per marxar del país.

Ara bé, si ho mirem des d’una perspectiva mediambiental, viatjar sovint –sobretot en avió– contribueix de manera directa a augmentar la petjada de carboni i la crisi climàtica. Viatjar molt no és sostenible, i per això cada cop més veus defensen que caldria reduir la freqüència dels desplaçaments i apostar per un turisme menys freqüent, de proximitat i de qualitat.

Viatjar s’ha convertit en una pràctica habitual

Potser no cal anar gaire lluny per desconnectar o descansar. Una passejada per un entorn natural proper, o una sortida a prop de casa, potser no ofereixen exactament el mateix que un gran viatge, però sí beneficis molt similars per al benestar. Tot i això, viatjar s’ha convertit en una pràctica habitual dins del nostre estil de vida, i molt influenciada per la projecció idealitzada dels viatges en les xarxes socials. Ni tan sols la necessitat d’estalviar sembla frenar aquesta tendència.

Davant d’aquesta realitat, i en una societat que dona cada cop més valor al temps lliure i a la recerca d’experiències, costa imaginar que puguem tornar al concepte de viatge que tenien els nostres avis. És probable que continuem aprofitant totes les oportunitats que ens ofereix el temps, la salut i l’economia per escapar de la rutina. La nostra salut emocional ho agrairà; el planeta, no tant.