Des del dia 26, i de manera oficial, Habemus Copríncep. Josep Lluís Serrano és cap d’Estat i arrenca compartint l’honor amb Macron. Després ja ho veurem perquè el Copríncep francès l’escullen els francesos amb els seus vots a les urnes. L’episcopal ens el posa el Vaticà. Nosaltres no hi tenim res a pelar. I ha estat així des de fa segles. Si de cas és important dir que des del 1993 un referèndum amb un sí molt favorable avala aquesta arquitectura institucional perquè això està posat a la Constitució. Els actes del dia 26 deixen dues conclusions. La primera, que la Sindicatura de Carles Ensenyat mostra un afany encomiable per connectar el present amb la història del país en aquests actes i això pot sortir bé, malament o regular. La segona, que els actes oficials de jurament de la Constitució del nou Copríncep van tenir una resposta popular escassíssima i que es van salvar de la total indiferència de la ciutadania per la presència dels escolars convocats en previsió que passés el que va passar. Que això no enganxa. I no passa res per dir-ho i té ben poc a veure amb el Copríncep Serrano. Quan ve el Copríncep francès arrossega molt més perquè és el president de França, que és una potència mundial. És famós. Una altra cosa seria que el Copríncep episcopal fos el Papa, aquí ja ompliríem segur els carrers. Aquesta lliga no crec pas, tot i els esforços d’Ensenyat, que la puguem guanyar.

Els Coprínceps no estan gaire discutits avui dia a Andorra

Els Coprínceps, si exceptuem la carpeta avortament, no estan gaire discutits a dia d’avui a Andorra. Hi ha un munt de consciències republicanes a Andorra, servidor de vostès, que ens hem acomodat en la idea que el millor per a la supervivència del país és no agitar gaire aquest arbre. Algú dirà que seria bonic que un acte com el del dia 26 hagués comptat amb el motor de l’entusiasme popular i segurament té raó. Però en el 2025 un país amb un bisbe cap d’Estat i una Constitució laica ens dona com a resultat aquest comportament social. Com deia Sabina, emocions fortes busqueu-les en una altra columna.