Dones influents (II)

Mary Verghese va néixer el 1925 a Kerala, Índia, al si d’una família de classe acomodada. Estudiant excel·lent des de la seva infantesa, va decidir formar-se com a metgessa i especialitzar-se en ginecologia i obstetrícia. Es va graduar el 1952 al Christian Medical College, una institució fundada el 1900 per la doctora Ida Sophia Scudder amb l’objectiu de proporcionar cobertura mèdica a les dones i nenes índies, a les quals les normes culturals i religioses impedien ser metgesses o religioses. El 30 de gener de 1954, mentre l’Índia commemorava l’aniversari de la mort de Mahatma Ghandi, la seva vida va fer un tomb. La cap del departament de ginecologia, la doctora Carol Jameson, havia organitzat una petita excursió amb l’alumnat. A l’avançar un autobús, el vehicle en què viatjaven va patir un terrible accident, del qual totes les persones es recuperarien sense grans seqüeles, excepte Mary: el xoc li va produir una lesió greu de la medul·la espinal que la va deixar totalment paralitzada de cintura cap avall.

Mary Verghese i la seva contribució al camp de la rehabilitació



Aquest tràgic esdeveniment, que podria haver acabat amb la fi de la seva trajectòria com a metgessa, es va transformar en el catalitzador de la seva extraordinària contribució al camp de la rehabilitació i durant els següents anys va aconseguir diverses fites, com esdevenir la primera cirurgiana en cadira de rodes, i la més significativa, la creació del primer Institut de Rehabilitació per a persones amb lesió medul·lar a la ciutat de Vellore, a l’Índia. Primer va viatjar al Centre de Rehabilitació d’Austràlia a Perth i a l’Institut de Medicina Física i Rehabilitació de Nova York on, durant anys, va aprendre i es va formar, per finalment, el 1966 fundar l’Institut que porta el seu nom, amb què promou la ruptura d’estigmes a més de la inclusió social. El centre encara avui dia continua en funcionament. El 17 de desembre de 1986, Mary Verghese va morir deixant un impressionant llegat.