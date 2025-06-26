Incomprensió
Vivim en una societat on les generacions conviuen, però sovint no comuniquen entre elles, i generen d’aquesta manera una forta incomprensió intergeneracional. En efecte, avui en dia, és força habitual que els joves es queixin que els grans no els entenen mentre que, al contrari, els grans manifestin ben alt que els joves no els escolten. Aquesta incomprensió, que dificulta la convivència i la col·laboració entre edats, no existia en un passat encara no massa llunyà, quan diferents generacions de la mateixa família convivien sota el mateix teulat. Les coses han canviat però substancialment, ja que cada vegada menys els avis viuen amb els nets i amb els fills, i això dificulta segurament aquesta bona “entesa” entre diferents generacions, fins al punt d’arribar a generar conflictes familiars, tensions al món laboral i distanciament social. És, però, una una llàstima, ja que la diversitat generacional hauria de ser viscuda com a una riquesa, i no com un problema, l’experiència dels més grans essent clau per evitar errors del passat mentre que l’energia i la mirada fresca dels joves essent essencial per imaginar un futur diferent. Cal, doncs, buscar formes de millorar aquesta comprensió entre generacions, ja que a més d’aportar riquesa de perspectives, experiències i valors pot ser una font extraordinària d’aprenentatge mutu i de construcció de societats més cohesionades i empàtiques. Una bona manera de començar seria fomentant el diàleg entre generacions, no amb l’objectiu d’esbrinar quina o quines puguin tenir raó sinó amb la finalitat d’entendre l’altre, escoltant-lo sense jutjar i posant-se en la seva pell. D’aquesta manera, es podrien trencar estereotips molt ancorats, ja que ni tots els joves són irresponsables ni tots els grans són obtusos i poc oberts a la modernitat. En un món accelerat, on el canvi sovint genera inseguretat, entendre’s entre generacions podria ser una manera d’afrontar conjuntament i amb més seguretat el futur.
Vivim en una societat on les generacions no comuniquen entre elles