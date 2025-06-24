Game over
L’altre dia Gerard Piqué va dir en un tweet que al final “els bons sempre guanyen”. O una cosa per l’estil. Ara no recordo si ho va dir pel Barça o per l’Andorra, però en el futbol aquesta classe d’afirmacions funcionen molt bé perquè si els teus són els bons, participes d’una empresa èpica. I mira que l’argument no pot ser més feble, perquè ja m’explicaràs quin dret tenim nosaltres a pensar que som més bons que els de Ponferrada, per exemple. Però funciona. A la política ja fa molts dies que es van adonar que això funcionava molt bé i s’aplica a tota màquina tot i que això de dirigir la cosa pública hauria de ser molt menys lleuger que el volàtil futbol. I en l’exercici de la política ja fa molts anys que vam acordar que, tot i les seves imperfeccions, la democràcia és la forma més justa que hi ha per escollir les persones que ens han de governar.
M’emprenya el desig d’alguns de generar bons i dolents
Connectant amb allò dels bons i dolents, em nego a simplificar tant l’anàlisi política a pesar de com el dia a dia i els encaputxats digitals s’entesten a empènyer cap aquí. M’emprenya molt, per exemple, aquest desig imparable d’alguns de generar bons i dolents en el tema de l’acord amb la Unió Europea mirant d’enfangar constantment el terreny de joc. No pot ser tan fàcil. Ara, dit això, els que tenim la sort de tenir tribuna pública no podem deixar de dir el que veiem. I el que es veu és com s’ha obert pas en la conversa un corrent que agita la bandera de la llibertat denunciant que està en perill si ells no la salven.
I per formular aquesta denúncia apliquen la llibertat d’expressió que els dona el sistema que volen fer saltar pels aires. És el crim perfecte. Si a sobre poses que els que haurien de defensar el sistema en primera línia són, en un percetantge important, una colla de lladres com els del PSOE, el tema s’acosta al Game Over. A una catifa vermella en què els populismes (Milei, Trump, Meloni, Orbán…) es facin càrrec del món i amb això haurem de fer perquè no té pinta que puguem marxar a un altre planeta.