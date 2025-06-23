Mirant més enllà del PIB
L’economia andorrana mostra una trajectòria positiva. El 2024 es va tancar amb un increment real del PIB del 3,4 %, i el primer trimestre del 2025 manté l’impuls amb un 2,6 %. La inflació es manté moderada en el 2 % i les finances públiques es beneficien d’un superàvit de 20 milions d’euros. Aquestes dades reflecteixen un cicle d’expansió sòlid, amb bon comportament de la construcció, el sector financer i el turisme.
Ara bé, les projeccions indiquen una desacceleració gradual del creixement fins a l’1,5 % anual el 2030. És un procés habitual en economies madures, però cal anticipar-ne les conseqüències. L’envelliment demogràfic tensionarà progressivament el sistema de pensions. I el model econòmic vinculat al turisme de neu, sensible al canvi climàtic, necessita una reflexió estratègica per garantir-ne la viabilitat.
Bon moment econòmic, però cal preparar-se per a un futur més exigent
En el context internacional, cal tenir presents diversos riscos externs. L’alentiment econòmic a Europa pot afectar la demanda turística. I si el recent atac dels Estats Units a infraestructures nuclears iranianes derivés en una escalada del preu del petroli, es podrien encarir les importacions, reduint l’atractiu del nostre comerç i el consum intern.
En aquest entorn, un acord d’associació amb la Unió Europea pot ser una oportunitat clau. Integrar-se parcialment al mercat únic amb normatives homologades facilitaria la inversió estrangera, aportaria estabilitat jurídica i reforçaria la confiança empresarial. Això pot afavorir la diversificació, el desenvolupament tecnològic i la creació de llocs de treball qualificats. No fer-ho podria limitar l’atractiu del país en un entorn competitiu. És una via per afrontar riscos estructurals com l’envelliment i la dependència sectorial.
Amb tot, Andorra parteix d’una base sòlida. Però mantenir aquest dinamisme requerirà una gestió prudent, adaptativa i enfocada a llarg termini. Diversificar, planificar i anticipar serà clau.