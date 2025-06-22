Teixir vincles
Per conviure en una societat diversa, hem de construir models de negociació i compromís que integrin totes les veus, amb mecanismes que permetin expressar interessos diferents i resoldre conflictes de manera pacífica. Cal trobar elements comuns que ens uneixin i propòsits que ens motivin a treballar plegats.
Malauradament, la política actual sovint prioritza la viralitat de les xarxes socials, fomentant el tribalisme i els prejudicis contra qui pensa diferent. Aquesta tendència simplifica la complexa realitat social i converteix grups sencers en caricatures: empresaris i propietaris són titllats d’especuladors, persones conservadores de populistes, persones amb dificultats de vividors i institucions públiques de corruptes. En lloc de resoldre problemes, aquests prejudicis alimenten una polarització afectiva que transforma les discrepàncies en enfrontaments morals. Ja no només divergim, sinó que ens veiem com a enemics: nosaltres som els “bons” i els altres, els “dolents”, corruptes, cínic o desinformats.
La dignitat no depèn d’un títol, sinó del compromís
Aquesta fractura social és el reflex d’un model econòmic i d’una manera de viure cada cop més individualista, que erosionen els espais comunitaris i la confiança mútua. La solució no rau a guanyar debats o eleccions, sinó en un esforç col·lectiu per reconstruir un espai públic inclusiu. És imprescindible dignificar tots els treballs, independentment de si requereixen títols universitaris o no. Cada ofici des del metge fins al paleta, des de l’enginyer fins al treballador de la neteja és essencial per al funcionament de la societat. Hem de valorar la contribució de cadascun, reconeixent que la dignitat no depèn d’un títol, sinó del compromís, del servei i de l’esforç. Aquest reconeixement del treball i dels oficis pot teixir vincles de respecte, reduir prejudicis i esdevenir un primer pas per trobar reptes col·lectius que ens uneixin.