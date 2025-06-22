Paraules
Tots fem un ús indegut de les paraules, servidor el primer. Sigui per desconeixement, per dèficit de vocabulari, perquè no pensem ni analitzem el que realment volem dir; o perquè creiem que ens entendran sense problemes. Per usar-les contínuament no els donem el valor que realment tenen, és una manera de parlar... Fa pocs dies en unes declaracions als mitjans amb motiu del Telefòrum Andorra 2025, referint-se a les tarifes, el director d’Andorra Telecom va dir que els nous paquets que s’estan enllestint, de mòbil i internet, serien “paquets competitius”. No tinc cap dubte que l’objectiu de l’empresa és millorar els seus serveis. Ai las, la paraula competitiu està fora de lloc. El diccionari de la llengua ens diu que “competitiu implica competició. Que pot sostenir la competència. Preus competitius. Que permet la lliure competència en un mercat competitiu”. Donat que Andorra Telecom és una empresa parapública en règim de monopoli en un mercat tancat, el mot no l’hi escau. És fantàstic que es vulguin implementar les darreres tecnologies i els serveis més innovadors, cal evolucionar. Em sembla bé que fins i tot es parli d’abaixar tarifes. Però mai seran competitives, perquè els usuaris no tenim alternativa per poder comparar i escollir el producte que més s’ajusti a les nostres necessitats o butxaques. Les comparacions que podem fer són amb operadors dels països veïns i aquí, ciutadans i clients tots, la nostra única operadora de telefonia sempre en sortirà malparada, perquè Andorra té una orografia complicada i és un nínxol de mercat insignificant.