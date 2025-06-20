‘Afer Israel’
El Consell d’Afers Exteriors Europeus va decidir revisar l’article 2 de l’acord d’associació amb Israel a la llum de les greus violacions del dret humanitari a Gaza. La CES demana a la Comissió Europea que prengui les mesures adequades un cop finalitzada la revisió de l’acord. Aquesta decisió es produeix en el context de la devastació de la Franja de Gaza per part d’Israel, que ha provocat morts i la destrucció d’infraestructures i edificis, i de les converses en curs destinades a expulsar la població de Gaza. L’article 2 estipula que “el respecte dels drets humans i els principis democràtics és una condició essencial de l’acord”. Acollim amb satisfacció aquesta decisió, que està en línia amb la nostra resolució sobre el comerç de la UE amb Israel i Palestina, i demanem a la Comissió Europea i al Servei Europeu d’Acció Exterior, responsables de verificar la compatibilitat de les polítiques del govern de Benjamin Netanyahu amb el respecte dels drets fonamentals, que proposin sancions, fins i tot la suspensió de l’acord. La UE ha d’actuar urgentment per abordar la situació a Gaza i la Palestina ocupada. Reconèixer que una forta majoria de ministres d’Afers Exteriors europeus donen suport a la revisió del compliment de l’article 2 de l’acord no és suficient. Instem la Comissió Europea a completar aquest procés sense cedir a la pressió que intentarà fer-lo descarrilar. La CES emfatitza que les mesures comercials requereixen una votació per majoria qualificada, de manera que els vetos nacionals no poden interrompre el procés. La UE té proves suficients de fonts internacionals fiables per concloure que s’ha violat l’article 2 de l’acord d’associació UE-Israel. La CES reitera la crida a un alto el foc immediat i permanent que condueixi a un acord negociat entre Israel i Palestina amb una solució duradora i pacífica de dos estats, l’obertura de fronteres per a l’ajuda humanitària i el ple respecte del dret internacional. Condemnem el desplaçament forçat i ens unim a les crides per a l’alliberament de tots els ostatges. La CES condemna totes les violacions dels drets humans a tot el món i se solidaritza amb els treballadors i els sindicats de totes les zones de conflicte. La CES i les seves afiliades continuaran perseguint la justícia social i el respecte del dret internacional com a base d’una pau justa i duradora.