‘Summer slide’
S’acosten les vacances escolars, un període molt esperat tant per l’alumnat com pels docents. Però aquesta pausa estival sovint va acompanyada d’un fenomen conegut com a summer slide: la pèrdua d’aprenentatges que els estudiants poden experimentar durant el temps de desconnexió.
Diversos estudis realitzats en països veïns han demostrat que l’aturada estival pot tenir un impacte significatiu en la pèrdua de coneixements, particularment en l’àmbit de les matemàtiques i les competències lingüístiques.
Les causes d’aquesta pèrdua van més enllà de la simple manca de pràctica durant l’estiu. També evidencien la necessitat de replantejar els enfocaments pedagògics, que encara no garanteixen uns aprenentatges prou significatius, profunds i resilients per resistir els períodes de descans i desconnexió.
Cal trobar un equilibri entre el descans i l’estimulació cognitiva
Tot i això, l’estiu ha de continuar sent un moment de desconnexió i benestar emocional per als infants i adolescents. És un bon moment per fomentar el joc lliure i estimular la creativitat. També és una oportunitat per compartir experiències amb els amics i la família. Aquesta aturada aporta nombrosos beneficis, com ara el descans mental i, fins i tot, l’aprenentatge de gestionar l’avorriment. Per reduir els efectes del summer slide, cal trobar un equilibri entre el descans propi de l’estiu i l’estimulació cognitiva. Una bona estratègia és oferir activitats que combinin components lúdics, esportius i educatius, tot afavorint la socialització. En aquest sentit, seria desitjable que l’oferta d’activitats impulsada pels comuns tingués en compte tots aquests aspectes, així com la garantia d’un accés equitatiu per a tots els infants.
Per altra banda, les famílies també poden jugar un paper clau en l’assoliment d’aquest equilibri. Petits gestos com ara establir rutines de lectura o jugar a jocs educatius poden contribuir a mantenir actius els coneixements adquirits durant el curs, sense renunciar al gaudi de l’estiu.