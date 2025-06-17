El Mujal
S’equivoquen els que pensen que Xavi Mujal i jo som amics. El cert és que som com germans. S’equivoquen també els que pensen que després de tot el que hem travessat plegats no puc veure el que ha passat amb certa perspectiva. No m’agrada la feina que ha agafat. No veig ben enfocada la diferència que pugui fer el Xavi com a assessor en comunicació del cap de Govern. I em veia a venir les reaccions. El desig de cancel·lar gent a dia d’avui és gran i el Mujal ha estat peça de caça major. Sí que és cert que alguns casos m’han cridat l’atenció. El president del PS, Pere Baró, ha estat rapidíssim veient un cas de nepotisme i endollisme, molt més ràpid, pel que sigui, que quan li vaig demanar una reacció al discurs amb referències franquistes d’Espinosa de los Monteros. Pel que sigui, el cas del Mujal ha fet diana i molts hi esteu sucant pa.
Davant del que ell ha assumit a la vida sortiríeu corrent
Tornem al Mujal. Soc el més semblant que trobareu a un mentor per a ell. Jo el vaig contractar per fer ràdio l’any 1995. Durant molts anys vaig ser el seu referent i vaig ser més exigent amb ell que amb ningú. Sempre va estar disposat a obrir la següent porta. Obstinat, lleial i honrat. Mai cap mala cara.
Farà 15 anys el Xavi va volar. Va deixar el periodisme i es va convertir en directiu. Cap dels passos que ha fet des d’aleshores me’ls ha consultat i ha fet bé perquè segurament algun cop l’hauria dissuadit perquè jo no tinc la seva empenta. Com ara. Espot contracta un andorrà amb un currículum, habilitats i agenda indiscutibles, que està lliure perquè veu que no se’n surt a col·locar a la conversa política temes importants que queden ofegats pel soroll. És cert que ja té persones fent feina de comunicació, però veu que no se’n surt i fa aquest moviment. I cost-benefici potser ha patinat, però el que no penso consentir és que tot això passi i que ningú digui que el Mujal no és un endollat, no ho ha estat mai, i que la majoria dels que hi suqueu pa ho feu per enveja, perquè davant dels reptes que ell ha assumit a la vida sortiríeu corrent.