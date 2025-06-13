Dones influents (I)
Són moltes les dones amb discapacitat física que han estat influents al llarg de la història i que mereixen ser recordades perquè són i han estat pioneres i altaveus per a la visibilitat de la dona amb discapacitat en diversos camps, com ara la pintura, la medicina, l’activisme, la política o l’esport. He volgut fer una recopilació d’algunes de les dones revolucionàries i inspiradores les accions de les quals ens han deixat un llegat impressionant, i ara que arriba l’estiu espero que gaudiu d’aquests articles, que us faran conèixer una mica més les seves vides.
Començaré per Magdalena Frida Carmen Kahlo i Calderón, coneguda amb el nom de Frida Kahlo, segurament la pintora mexicana més icònica que ha existit fins ara. La seva peculiar estètica és reconeguda arreu del món i els seus quadres són el reflex d’una vida marcada pel dolor. De petita va contreure poliomielitis, malaltia amb la qual va començar a bregar amb la discapacitat. Tot i això, no va ser fins als 18 anys que Frida va emprendre el camí de la pintura, després de patir un accident d’autobús en què es va fracturar la columna vertebral, la clavícula, la pelvis, diverses costelles i una cama.
L’avorriment per haver de passar tant de temps al llit sense poder incorporar-se la va portar, amb l’ajuda d’un mirall per fer-se autoretrats i un cavallet adaptat per poder pintar tombada, a crear algunes de les seves obres més rellevants, com ara La columna rota o El ciervo herido. Les seves pintures són el reflex del dolor i el patiment que va experimentar i canalitzar a través de l’art, els seus famosos autoretrats van ser qualificats de part del moviment surrealista, però Frida mai es va identificar amb aquest moviment i va crear un estil propi prenent els aspectes de la seva vida, tot barrejant-los amb els elements de la natura i la identitat mexicana. De fet, una de les seves frases més famoses era: “Pinto la meva pròpia realitat.”