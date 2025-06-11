Al nord i al sud
Com acostuma a passar a Andorra, totes les novetats dels països veïns arriben amb uns anys de retard. I diria que la situació política no s’escaparà d’aquesta fórmula màgica que porta al Principat el que d’altres països ja han viscut. Si Espanya fa anys que manté un equilibri més que difícil amb el govern de coalició, diria que els resultats de l’enquesta política presentats ahir per AR+I comencen a avançar el mateix per a la política andorrana.
Que Demòcrates amplia el lideratge amb el principal rival, que no és altre que Concòrdia, és una lectura que es pot fer perfectament dels resultats de l’enquesta. Que la formació de Cerni Escalé haurà, sí o sí, d’entendre’s amb el Partit Socialdemòcrata si vol governar, també. El desgast de DA, tot i no semblar ser l’esperat, serà suficient perquè no es produeixi una majoria absoluta, però tampoc l’embranzida de Concòrdia sembla que sigui prou per fer un sorpasso i, encara menys, per governar en solitari.
L’alternativa és un govern de coalició entre Concòrdia i PS
Així doncs, ja intueixo que de cara a les pròximes eleccions hi haurà dos grans cavalls de batalla. El primer, que es durà durant la campanya electoral, serà la supervivència –o no– del partit que pot tenir la clau, que no serà un altre que el PS. Concòrdia necessita vius els socialdemòcrates, mentre que DA necessita que els de Pere Baró s’enfonsin tant o més del que mostren els resultats de l’enquesta. La segona gran batalla serà la de la legitimitat. Quant de marge tindrà DA, si en té, respecte al segon per exigir que el deixin governar –encara que sigui amb minoria– per evitar un pacte entre Concòrdia i el PS? Quant de temps trigarà Demòcrates a carregar contra un pacte entre Escalé i Baró que serveixi per aconseguir el poder? I ja mirant més endavant, quant de temps podran els de Concòrdia i els del PS aguantar-se abans de començar a pensar en les comunals o en les quotes de poder?
Preguntes que ara per ara no tenen resposta i que són formulades només partint de les hipòtesis que planteja l’enquesta d’AR+I, però potser les respostes es poden avançar mirant al nord i al sud.