Té mèrit
Si fas cas de les reaccions d’una part de la societat, els que es manifesten per aquí o en xarxes, a Demòcrates per Andorra li queden dos telediaris. I tampoc és tan estrany pensar això. Fa 14 anys que estan al poder, estan desgastats, la crisi de l’habitatge, la crisi del creixement i els youtubers voltant amunt i avall pel país fent molt soroll amb els Lamborghinis. Fet i amanit sembla tot a mitja legislatura. Però si mires bé el quadre pot ser que la imatge que et sembla veure et porti a engany, com aquell Lincoln de Dalí que és una cosa de lluny i una altra de molt diferent de prop. Primer de tot, i potser és el més important, la construcció d’una alternativa no està resultant senzilla i l’exemple més clar és la quantitat de cicatrius que acumula Concòrdia en només dos anys. I després, i no és el primer cop que en parlem per aquí, el més difícil de tot és aconseguir compondre una foto fidedigna del que està passant i no del que ens expliquen que està passant. Uns i altres. És evident que Andorra viu un festival positiu en les dades macroeconòmiques amb plena ocupació de la població activa i amb els impostos funcionant a tot drap. I al mateix temps mai s’havia percebut (era això el capitalisme?) un risc de distància social com el que tenim ara, amb més rics i més gent que necessita ser assistida per tirar endavant. I mentre tot això passa, mentre uns brinden amb Moet surfejant la gran ona i d’altres no saben com passar el dia següent si no és amb ajudes públiques, apareix una notícia que diu que els pisos a preu assequible de Canillo no tenen candidats. No estem tan malament, doncs? Tan lluny és Canillo per no aprofitar aquesta oportunitat?
És aquesta Andorra del 2025, la dels lloguers intervinguts i congelats pel mateix Govern responsable d’haver mirat cap a un altre costat mentre l’especulació immobiliària (tres torres més a Escaldes) va cremant tota la terra. Vivim en un lloc on hem aconseguit que una cosa i la contrària siguin veritat. Ben mirat: té mèrit.