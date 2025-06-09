Musk vs Trump vs sentit comú
Trump i Musk s’han enfrontat en una baralla alimentada per l’ego que demostra com de ràpid pot sortir malament una bromance quan tots dos socis són megalòmans. Fa només tres mesos vaig escriure en aquesta columna que aquesta bromance no duraria fins a l’estiu, però vaig ser optimista. L’espurna? El “Big Beautiful Bill” de Trump, un paquet de despeses i impostos que faria créixer el deute nacional en més de 2,6 bilions USD. Musk va qualificar el projecte de llei com “una abominació” perquè no inclou els subsidis per a vehicles elèctrics amb què Tesla comptava per mantenir en producció aquests Cybertrucks horribles que ningú compra.
Trump va acusar Musk de moure’s per interès personal, cosa que, siguem honestos, és el Comapedrosa –el cim– de la hipocresia. La disputa es va tornar molt personal quan Musk va afirmar que el nom de Trump figura en els arxius d’Epstein encara sense publicar. El que és realment fascinant és que els republicans semblin sorpresos quan aquesta bromance es va construir purament per interès. Musk va donar centenars de milions a la campanya de Trump per al 2024, sense cap dubte amb l’esperança de comprar bona voluntat. Trump va contraatacar amb amenaces de revocar els contractes de SpaceX i Starlink, per valor de gairebé 40.000 milions.
Els EUA són sens dubte un país estrany avui dia: esclaten disputes cada dia. Trump no només està enfadat amb Ucraïna, que està fent la feina bruta que ningú vol fer –destruint l’arsenal aeri i terrestre de Putin– sinó també amb el Canadà, Groenlandia i tots els seus aliats. Ara, també amb aquells que el van ajudar a arribar a la Casa Blanca.
El món espera la propera idea nefasta que surti de la Casa Blanca. Què pot anar malament aquest estiu, us pregunteu? Molt! L’expresentador de Fox News Pete Hegseth continua com a Secretari de Defensa, l’expodcaster Bongino segueix dirigint l’FBI, i RFK Jr., que no creu en les vacunes, encara està al capdavant de Sanitat. Aviat, aquell brot de xarampió de Texas arribarà a Europa, perquè, aparentment, aprendre de la covid és massa difícil quan el teu pla era beure lleixiu. Sí, el món està en les millors mans: multimilionaris i dèspotes barallant-se entre ells.