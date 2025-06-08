Què ens fa humans?
KJ Muldon és un nadó nascut l’agost del 2024 amb una malaltia genètica rara que impedeix al fetge processar l’amoníac, fet que posa en risc la seva vida. Actualment, no existeix cap tractament més enllà d’un arriscat trasplantament de fetge. Recentment, l’equip de l’Hospital Infantil de Filadèlfia va utilitzar una pionera tecnologia d’edició genètica personalitzada per modificar directament només el gen implicat en la malaltia. És un avanç pioner en teràpies personalitzades per a malalties rares, entre altres exemples de teràpies genètiques.
Alhora, la intel·ligència artificial ha passat d’un concepte teòric a una eina que transforma indústries com la sanitat, l’educació, la ciència o la logística. La IA és capaç d’acomplir tasques de manera autònoma i executar treballs reals, com la gestió de projectes o la resolució de problemes. Ja no es limita només a generar contingut.
No es pot reduir a processos biològics o algorítmics
Cada cop tenim més capacitat per modificar la nostra pròpia biologia i més capacitat per delegar tasques a una màquina. Aquests avenços ens han de portar a demanar-nos què ens fa als humans diferents.
Penso en tres qualitats que ens fan als humans únics: el propòsit, l’empatia i la transcendència. El propòsit humà és la recerca activa d’un sentit o objectiu que doni direcció a la nostra existència. Va més enllà de la supervivència biològica i es manifesta en la nostra capacitat de definir metes, crear projectes i buscar un impacte significatiu al món. L’empatia humana va més enllà de la simple imitació de comportaments, inclou una connexió emocional profunda que ens permet posar-nos en el lloc d’un altre, sentir compassió i actuar altruistament. Finalment, la transcendència es manifesta en experiències místiques, contemplatives o artístiques. És una recerca d’una realitat superior, es reflecteix a la nostra capacitat de connectar amb allò que va més enllà del tangible. Fem créixer tot allò que ens fa únics i originals i que no es pot reduir a processos biològics o algorítmics.