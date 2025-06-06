Malalties mentals
El món laboral està canviant ràpidament i les lleis que protegeixen la salut laboral han d’adaptar-se al ritme actual. L’enorme augment del teletreball i la digitalització des de la pandèmia de la covid-19 ha difuminat encara més els límits entre el treball i la vida personal, la qual cosa ha donat lloc a jornades laborals més llargues i a una cultura de sempre disponible que ha tingut greus repercussions en la salut dels treballadors. Si més de 10.000 persones moren a l’any en el treball a causa de riscos físics, cal prendre mesures urgents per millorar la seguretat en els llocs de treball. No podem quedar-nos de braços plegats veient com la gent perd la vida a causa de riscos psicosocials. Els sindicats recordem els morts i lluitem pels vius. Avui, això significa assegurar-nos de tenir lleis que protegeixin la salut mental i física de les persones, evitant les morts causades per malalties cardiovasculars i depressió atribuïbles a exposicions psicosocials en el treball. Malalties cardíaques coronàries atribuïbles a quatre exposicions psicosocials en el treball (PWE) per a l’any 2015 en 28 països europeus. Nombre anual de morts per malaltia cardíaca i coronària atribuïble a exposicions psicosocials en el treball el 2015: 6.190 (5.092 homes i 1.098 dones). Això representa 201.359 anys de vida perduts el 2015 (166.331 homes i 35.028 dones), segons l’edat en morir i l’esperança de vida mitjana. Quatre factors rellevants de dificultat: estrès laboral, desequilibri esforç-recompensa, inseguretat laboral i llargues jornades laborals. La depressió atribuïble a cinc exposicions psicosocials en el treball per a l’any 2015 en 28 països europeus. Nombre anual de morts per depressió (casos de suïcidi relacionats amb la depressió) atribuïbles a exposicions psicosocials en el treball el 2015: 4.843 morts (3.931 homes i 912 dones). Això representa 211.689 anys de vida perduts el 2015 (172.885 homes i 38.805 dones), segons l’edat en morir i l’esperança de vida mitjana.
Les lleis que protegeixen la salut han d’adaptar-se