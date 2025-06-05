Andorra
Aquests dies podríem titllar el país com el lloc on les tirolines arriben per correu ordinari i la fondue és alta gastronomia. Si algú busca un lloc on el temps s’atura, però les promeses volen –i després cauen estrepitosament com un Tobotronc sense frens–, benvingut a Andorra. La nova tirolina de Naturland, anunciada amb més entusiasme que una jornada de portes obertes a l’heliport, encara no està operativa. Havia de ser l’atracció estrella de l’estiu, però sembla que el cable ha entrat en tràmits de nacionalització i s’ha quedat encallat en algun despatx tècnic amb finestreta única (i horari de nou a deu, menys festius, ponts i dies amb sol).
Com a nou pla ens donem a la gastronomia
Mentrestant, Naturland ens consola amb el menú habitual: ponis per als petits, cavalls per als valents, el Tobotronc per als kamikazes i activitats de capvespre per als instagramers en cerca de la llum perfecta. Però la tirolina? Arribarà aviat. I en aquest país, aviat és un concepte tan eteri com consens polític.
Per sort, Andorra no tan sols viu del risc i l’adrenalina. Ara també som sinònim de cuina d’alta muntanya. El nou pla Andorra. Gastronomia d’altura vol posicionar el país com a destinació gastronòmica internacional. Ens imaginem el turista suís o japonès deixant el sushi i la raclette per descobrir l’experiència mística d’una truita de patates en format desconstruït i servida en pissarra. El projecte inclou formació per a cuiners locals (amb ganes de més que entrepans de fuet) i promoció exterior, per tal d’aconseguir allò que tot país anhela: una estrella Michelin i dues fotos a la revista Condé Nast Traveler.
I compte, que això va de debò. Amb una mica de sort, d’aquí a poc temps no tan sols vendrem perfums i alcohol, sinó també experiències gastronòmiques singulars com crema de bolets servida en testos o civet de porc negre amb escuma de roca calcària.
Així que si aquest estiu us plantegeu visitar-nos, no perdeu l’esperança: potser la tirolina no vola, però l’imaginari, sí. I amb una mica de pa, vi i sarcasme, tot es digereix millor.