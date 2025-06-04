Èxit esportiu
Han conclòs uns Jocs dels Petits Estats d’Europa que molts qualifiquen dels millors de la història, amb una cerimònia inaugural que va rebre molts elogis. La delegació andorrana ha aconseguit un rècord de 38 medalles, deixant un molt bon gust de boca i un orgull col·lectiu. Podríem entrar en detalls i qüestionar si s’ha fet prou promoció, si s’ha cercat amb prou força la implicació ciutadana en un esdeveniment de país –que només es repeteix cada dues dècades–, o si la presència institucional ha estat, en alguns moments, excessiva. Però, centrant-nos en els principals protagonistes, els esportistes i els seus resultats, el balanç dels andorrans ens permet afirmar que han estat els millors Jocs, aconseguint una fita històrica.
Els Jocs han estat una mostra del progrés de l’esport andorrà
Hi haurà qui voldrà minimitzar aquest èxit assenyalant que la condició d’amfitrió proporciona certs avantatges, com el coneixement dels espais de competició, el suport del públic local o la reducció de l’estrès per desplaçaments. Les condicions poden ser més favorables, però això no pot restar mèrit als anys de treball, entrenaments i sacrificis dels nostres atletes, que han estat capaços de competir, superar-se i aconseguir resultats excel·lents.
Aquest esdeveniment és una nova mostra de l’indiscutible progrés de l’esport andorrà, també evidenciat en competicions de màxim nivell, com els Jocs Olímpics o les competicions d’esquí i altres disciplines, en què els nostres esportistes destaquen i ajuden a posicionar Andorra en un lloc cada vegada més rellevant a l’escena esportiva internacional.
És important continuar invertint en l’esport andorrà, fomentant la participació dels joves, i consolidant una cultura esportiva que sigui part essencial del nostre projecte de país i de la nostra identitat nacional.
Enhorabona a tots els participants, especialment als medallistes, pel seu esforç, pels resultats assolits i pel sentit d’orgull col·lectiu que han transmès a tota la ciutadania.