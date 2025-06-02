Que no es faci en nom seu!
Resolució 181. Novembre del 1947. L’Assemblea General de les Nacions Unides crea Israel.
Gaza s’està convertint, en cada vegada més cors, en sinònim de màrtir; Israel ho està fent com a opressor –sanguinari– i el seu govern –no el poble d’Israel, una gran part del qual denuncia dia rere dia la deriva totalitària que pot portar l’estat als límits del col·lapse– d’assassí genocida obrant per extirpar tota presència palestina d’aquella terra.
Allò que és en el cor, és en la ment i cada dia que passa és més fàcil per a tothom descabdellar l’amalgama teixida al llarg dels anys per confondre mots i conceptes, assimilant judaisme i sionisme; jueu, israelita i sionista; Israel, Terra Santa, Judea, Palestina o Sió...
Aquest govern que deu la legitimitat a l’ONU en fa cas omís
Ara que un govern de desmesura té les regnes de l’estat creat el novembre del 1947 –resolució 181 de l’Assemblea General de les Nacions Unides– mitjançant el Pla de l’ONU per a la partició de Palestina; ara, que aquest govern que deu la seva legitimitat a aquest organisme fa cas omís de tot el que d’ell prové; ara mentre, imatge rere imatge, el món sencer viu en directe –fa massa temps– la destrucció planificada de tot un territori, l’exterminació de civils –infants i dones en primera línia–, milions i milions de ciutadans de tot el món deixen de creure en les mentides destil·lades per mitjans de comunicació que –conscients o no– obren al servei d’un projecte que fa mostra del seu objectiu: aniquilar tot un poble!
I no estan disposats que es faci en nom seu!
Mentrestant, a casa nostra la vida continua i, dissabte passat, el Copríncep Joan-Enric Vives va ser reemplaçat en el seu càrrec eclesiàstic per un home jove: monsenyor Josep-Lluís Serrano. Un cop hagi promès o jurat exercir les seves funcions d’acord amb la Constitució, el substituirà en la funció de cap de l’Estat, a títol personal, de manera conjunta i indivisa amb el president de la República Francesa. Només puc que desitjar-li bon encert. Pels temps que corren, ho necessitarem tots.