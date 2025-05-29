Ens manca empatia?
Definida de forma breu, es podria dir que l’empatia consisteix en la capacitat de posar-se a la pell d’una altra persona, de comprendre els seus sentiments, emocions i perspectives, és a dir, entendre com se sent des d’un punt racional, però també emocional. I aquest valor és fonamental per a la cohesió social, ja que afavoreix les relacions positives, la solidaritat, la comprensió mútua i la convivència pacífica dins d’una comunitat. En resum, l’empatia és un pilar essencial per construir societats més justes, inclusives i cohesionades. No obstant això, actualment vivim en un món que, tot i ser més connectat, està paradoxalment més desconnectat emocionalment. En efecte, en la nostra societat actual, en la qual les relacions es basen cada vegada més a través de les xarxes socials, en què es premia l’individualisme, la competitivitat i l’eficiència davant de tot, l’empatia està en retrocés i tendeix a desaparèixer progressivament. Cal destacar, a més, que ens hem acostumat a veure el dolor de l’altre a través d’una pantalla, fet que provoca que en lloc de reaccionar amb compassió ho fem sovint amb indiferència (o pitjor encara, amb cinisme), ja que és sovint més fàcil jutjar que comprendre, i força més ràpid opinar que escoltar. Aquesta manca d’empatia es retroba en tots els àmbits de la societat, del polític al simple treballador, ja que per a molts de nosaltres costa cada vegada més escoltar i entendre realitats diferents de les nostres, i la manca d’ajuda als altres, la impaciència o l’agressivitat verbal en són símptomes força evidents. Però hem de ser optimistes, ja que d’entrada no tothom manca d’empatia, i per als que l’hagin perduda podria ser fàcil retrobar-la amb petits canvis significatius, com ara escoltar els altres, mirar-los als ulls i intentar comprendre’ls sense emetre judicis de valor, és a dir, conviure amb ells i no simplement viure al seu costat.
