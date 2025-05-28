Detallistes
Hi havia moltes expectatives amb la inauguració dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025. El neguit venia bàsicament perquè la prèvia de l’esdeveniment esportiu no havia estat la més plàcida possible. Horaris a última hora, poca publicitat i dubtes de les federacions que han anat de bòlit per tirar endavant les respectives competicions.
Però tot s’ha de dir i poc es pot negar que quan un fa bé les coses, les fa bé. Detall rere detall la cerimònia d’inauguració a l’Estadi Nacional va mostrar l’Andorra que cal mostrar en esdeveniments d’aquesta tipologia. Una Andorra moderna, minimalista, atrevida i que té cura de les seves tradicions, la seva cultura i la seva història. No és una ximpleria que tots els parlaments incloguessin, almenys, una frase en català. No és una ximpleria que el peveter l’encenguessin els dos millors esportistes andorrans de tots els temps –Mònica Doria i Joan Verdú–, però tampoc ho és que Montse Garcia o Emili Pérez formessin part d’aquest darrer relleu de la torxa olímpica.
Quan una inauguració funciona, els Jocs solen funcionar
Tampoc passarà desapercebut el fet que el comiat de l’actual president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, hagi estat al Principat. Són elements com aquests els que fan que els Jocs tinguin sentit perquè quan es recordi la darrera intervenció d’aquest senyor, a la força, caldrà parlar d’Andorra.
I sí, ara cal que tot l’esdeveniment tiri endavant. Que no hi hagi cap problema organitzatiu, que cap partit no es pugui disputar i que, amb una mica de sort, superem les 29 medalles d’Andorra 2005 i sortim de la cua del medaller històric dels Jocs dels Petits Estats. Però la realitat històrica en matèria olímpica diu que quan una inauguració funciona en línies generals, els Jocs funcionen en línies generals. Així que queden al davant quatre dies per gaudir de l’esport i després ja farem un balanç que, a hores d’ara, és d’excel·lent.