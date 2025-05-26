RACA registre d’auditors
El Principat ha fet un pas decisiu en la consolidació del marc normatiu financer amb l’aprovació recent de la Llei 10/2024 d’auditoria de comptes, i la creació del Registre d’Auditors de Comptes del Principat d’Andorra. Aquesta nova regulació obliga que, a partir de l’1 de gener de 2025, totes les entitats subjectes a auditoria només puguin ser auditades per professionals degudament inscrits en aquest registre oficial, que tindrà caràcter públic i serà gestionat pel supervisor d’auditoria designat pel Govern.
Amb l’objectiu d’explicar les implicacions pràctiques de la llei i detallar els requisits d’accés al registre, el Col·legi d’Economistes d’Andorra ha organitzat una xerrada informativa oberta a tots els col·legiats i professionals interessats. La trobada tindrà lloc el dimarts 27 de maig, de 17.00 a 20.00 h, a l’Art Hotel d’Andorra la Vella. És un acte molt rellevant, tant per als auditors exercents com per a futurs auditors.
Per signar auditories a Andorra, caldrà estar al RACA
La sessió comptarà amb dues ponències clau: el Sr. Miguel Antonio Pérez, supervisor d’auditoria, oferirà una explicació completa sobre el funcionament del registre, la seva estructura, les vies d’accés i els requisits tècnics i legals. Per la seva banda, el Sr. David Berruezo, membre de la Junta del COEA i auditor, exposarà els elements essencials de la nova llei: responsabilitats, condicions professionals, garanties, assegurances, taxes, règim sancionador i l’impacte de la supervisió regular.
Aquest acte representa una oportunitat única per entendre els nous marcs legals i formals que regularan la professió. Estar inscrit al Registre d’Auditors de Comptes del Principat d’Andorra no només serà requisit legal, sinó també condició indispensable per signar informes d’auditoria. Convidem tots els interessats —economistes, auditors en exercici i futurs professionals— a participar-hi activament i a sumar-se a aquest nou marc de qualitat i transparència.