Compromís sindical
Volem renovar el nostre compromís en la lluita contra el feixisme, la tirania i l’odi, i honrar les valentes dones i homes, molts d’ells del nostre moviment obrer, que van donar la seva vida en aquesta lluita. Eren treballadors, organitzadors sindicals, persones valentes que es van alçar contra el règim nazi i els seus col·laboradors. Van transmetre missatges vitals, van ocultar fugitius i van resistir, quan resistir significava tortura o mort. Van actuar no tan sols per la llibertat nacional, sinó per la justícia social, per una Europa on ningú no fos esclavitzat per la persecució, la por i la pobresa. Les vagues a Bèlgica de 1941 i 1942, especialment la vaga de maig dels 100.000, van ser audaços actes de resistència. Aquestes vagues i manifestacions van simbolitzar la rebel·lia, la unitat i el paper crucial del moviment obrer en la lluita contra el feixisme, amb objectius sindicals comuns. Aquest lloc, Fort Breendonk, va ser un escenari d’horror, una màquina de repressió. Però fins i tot allí, l’esperit humà de resistència va perdurar. Avui, vuitanta anys després, molts dels qui van sobreviure i van poder recordar la seva experiència a les generacions posteriors ja no són amb nosaltres. El nostre homenatge a ells és que seguim els seus passos per mantenir viva la memòria de l’horror col·lectiu. Els líders obrers que van ser brutalitzats aquí mai van abandonar els seus valors. El seu desafiament forma part del nostre llegat. Siguem absolutament clars: el moviment obrer no és, ni mai ho ha estat, neutral davant del feixisme. Som el seu oposat. I a l’Europa d’avui, on l’extrema dreta està una vegada més arribant als parlaments i enverinant el debat públic amb racisme, antisemitisme, transfòbia i bocs expiatoris com els immigrants, radicalitzant i atacant els treballadors, els seus sindicats i les demandes de justícia social, hem de ser més forts, més orgullosos i més sorollosos en la nostra resistència.