Avançant juntes
Dilluns passat vaig tenir l’honor de participar, com a exconsellera, en la trobada fundacional de la Xarxa de dones parlamentàries del Consell General d’Andorra. Un acte simbòlic, però sobretot profundament transformador, per fer sentir la nostra veu en política, amb voluntat d’incidència real.
Aquesta proposta no és només un reconeixement institucional a la trajectòria política de les dones que han passat pel Consell General. És una aposta valenta per aprofitar aquest capital humà i polític amb una mirada de gènere i de futur. La xarxa neix amb objectius clars i necessaris: promoure la participació política de les dones, afavorir l’intercanvi d’experiències i coneixement, i contribuir a la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques.
Avançar cap a una igualtat real i efectiva
Com a dona que ha viscut la política des de dins, no puc estar més il·lusionada. Aquesta iniciativa és una eina viva, un espai per pensar, per proposar, per incidir. Una estructura estable que ha de servir per fer seguiment, per generar debat, i per avançar cap a una igualtat real i efectiva. I, sobretot, per obrir camins a les generacions que venen darrere cap a un futur més inclusiu.
Un valor fonamental és la idea de continuïtat: que el compromís polític no s’acabi quan acaba el mandat, sinó que es transformi en una nova forma de servei al país. Perquè la política, entesa des d’aquesta xarxa, és col·laboració, és sororitat, és memòria i és projecte.
Celebro aquesta iniciativa amb esperança. Aquesta xarxa de dones, en què compartim experiències i visions, és una eina poderosa de canvi. No serà casualitat que des d’aquest espai neixin iniciatives valentes. Quan les dones ens trobem, ens escoltem i col·laborem, passen coses extraordinàries. Amb la certesa que el que hem començat pot ser llavor de molts altres canvis. I amb la convicció que, unides, podem arribar molt més lluny.