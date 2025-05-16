Independència i vida
La vida independent per a les persones amb discapacitat intel·lectual no es limita només a viure soles amb suport, es tracta de poder decidir sobre el propi projecte de vida, de triar amb qui compartir el teu espai i com construir el teu dia a dia. Com assenyalen els textos de referència, el significat veritable d’independència quan parlem de persones amb discapacitat intel·lectual rau en la capacitat de decidir. Tradicionalment, la independència s’ha associat a l’autonomia absoluta, però aquesta visió exclou moltes persones que, per les seves necessitats específiques, requereixen suport per desenvolupar-se a la societat i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el suport adequat és la clau per garantir l’exercici del seu dret a decidir.
Europa mostra al món la importància de la vida independent
No anem mancats de raó quan es diu que el paper ho aguanta tot, ja que a l’hora de legislar i de desenvolupar les lleis i tractats signats i ratificats veiem que cada cop són més restrictius i no tenen en compte no tan sols les necessitats i els desitjos reals d’aquestes persones, sinó que ignoren els postulats de la convivència en la vida independent i es parla de desinstitucionalització, alhora que s’augmenten les partides pressupostàries per a la construcció de noves residències i aparcaments humans.
En el marc del Dia europeu de la vida independent, cada 5 de maig, Europa es posiciona per fer visible i mostrar al món la importància de fer accions en línia cap a una filosofia de vida independent. Tots els països europeus se sumen a aquest esdeveniment per fer visibles les persones amb diversitat funcional, així com reivindicar una inclusió real a la societat amb els suports adequats que garanteixin el seu dret a decidir, això implica accés a informació accessible, assessorament, acompanyament i oportunitats per experimentar diverses opcions de vida; són passos fonamentals per transformar la idea d’independència en una realitat efectiva.