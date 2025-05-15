Intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial (IA) s’està convertint en una eina fonamental en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, ja que permet substituir-nos pel que fa a les capacitats humanes de raonar, aprendre, resoldre problemes o prendre decisions. I té nombroses aplicacions beneficioses per a nosaltres, des de la medicina i la salut, passant per l’educació, les finances, la mobilitat i el transport, o la creació de continguts diversos. No obstant això, a més de familiaritzar-nos amb l’eina per tal d’optimitzar-ne els resultats esperats cal també aprendre a utilitzar-la de forma ètica, responsable i eficient. Què dir de la persona que li demana de redactar un treball universitari que ha d’entregar en el marc dels estudis que cursa i que posteriorment presenta aquesta versió com a pròpia? O de l’individu que la utilitza per generar continguts falsos, manipulant la informació i/o les imatges, amb l’objectiu de crear campanyes de desinformació que semblen més verídiques que les d’un mitjà de comunicació? Els exemples poden ser molt diversos, però els mals usos de la IA són nombrosos, i sovint deguts a una manca de formació adequada. En efecte, i en el primer dels exemples, no hauria estat més ètic i responsable que l’estudiant universitari consulti la IA sobre les temàtiques desenvolupades en el seu treball i utilitzi posteriorment el que s’hagi generat per redactar un projecte propi, fent alhora un aprenentatge adequat i no un simple plagi? Com moltes altres evolucions tecnològiques, la IA ha arribat a les nostres vides de manera sobtada i utilitzar-la constantment sense una formació adequada, i sense entendre que no substitueix el criteri humà sinó que el complementa, pot resultar molt perillós. I és el que justament està passant actualment. La IA és una eina molt potent, però el seu valor dependrà de com s’utilitzi.
