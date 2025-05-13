La cruïlla
Enrique Moris és un xicot sevillà de 30 anys que els darrers dies ha aparegut molt a la premsa andorrana. És trader, creador de contingut i és ciutadà del país. Té una fortuna estimada de 40 milions d’euros. Fa uns dies va explicar en un vídeo com guanyar diners comprant pisos a Andorra, reformant-los i retornant-los al mercat com a videndes a preus alts. Segons l’explicació de Moris, un pis que abans de la reforma es llogava a 450 euros després passa a costar-ne prop de 2.500. I fets els números, tot i el cost de les reformes, és un negoci rodó. No és l’únic integrant del sector que està en aquest tema, TheGregf i d’altres també ho han fet. Aquests joves milionaris tenen tot el dret del món de fer negoci amb això a Andorra. En el cas de Moris, a més, es recorda el seu exercici de transparència quan va publicar en xarxes la seva declaració a l’Agència Tributària andorrana. La seva contribució a l’erari públic era d’un milió d’euros perquè en un any en guanya 10. I l’estat farà amb aquest milió el que més convingui a la comunitat.
Sostenir una cosa i la contrària és possible
I aquesta és la cruïlla en la qual ens trobem l’any 2025. Hem abraçat un model econòmic que necessita que aquests joves tinguin molts beneficis perquè la recaptació d’impostos que ens ha de permetre pagar policies, educació, hospital i carreteres passa cada dia més pels balanços de les seves activitats. I segurament els milions que paguen d’impostos els acabarem invertint en vivenda a preu assequible. I és com si en una mà tenim una caixa de 48 Donettes i a l’altra l’Ozempic. I aquí és on derrapa tot. Quin sentit té finançar la ja complexa estructura d’ajuda social del país si els recursos que fem servir provenen d’un estil de fer diners que està molt més relacionat amb l’especulació que amb una altra cosa. Al món han passat coses molt rares. Maradona va fer una campanya que es deia Drogas, no. Sostenir una cosa i la contrària és possible, però qui digui que a la llarga això ens convé segur que és perquè està fent molts calés amb tot això.