Albert Gomà Sala

Albert Gomà Sala

Un repte que ens uneixi

Creat:

Actualitzat:

Actualment, Andorra afronta el repte del seu encaix al projecte europeu. Un primer pas fonamental és implementar tan bé com puguem els acords actuals. Independentment dels acords que firmem o no, tenim un marge d’implementació i d’aplicació gran dels acords que ja tenim signats amb Europa, i en tindrem encara més si en signem a futur.

Pel que fa a la circulació de mercaderies amb Europa, es poden donar més recursos, millorar la digitalització i més eines de control a la duana per implementar millor l’acord duaner i accelerar els tràmits duaners. Es pot establir a Sant Julià de Lòria un laboratori d’assajos bàsics per controlar aleatòriament les mercaderies que importem, així com establir acords amb laboratoris dels països veïns per ajudar a certificar els productes fabricats a Andorra. Podem obrir una zona de règim especial duaner a Organyà per impulsar la nostra indústria.

Seguint l’acord de cooperació amb Europa, es poden crear ja grups de treball amb els territoris veïns per estrènyer llaços regionals i millorar l’impacte d’Andorra al seu entorn proper. Seguint la decisió d’adequació de la normativa de protecció de dades andorrana amb l’europea, ja es pot donar la independència política i els recursos necessaris a l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra.

Implementar tècnicament els acords, professionalitzar l’administració i millorar la cooperació amb el Pirineu són tres reptes enormes que ens poden unir com a país. Hem de trobar objectius de país per sobre del soroll partidista. Tenim molt marge de millora si ens posem a treballar en un camí més constructiu i tècnic que si ens enfanguem amb el soroll mediàtic, la batalla estèril i els discursos polítics d’intencions. El primer pas per assolir millors acords amb Europa és demostrar amb fets que compleixes al màxim amb els acords actuals. Així es demostra realment l’europeisme i es guanya credibilitat i força per negociar i implementar els acords futurs.

tracking