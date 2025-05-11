Un repte que ens uneixi
Actualment, Andorra afronta el repte del seu encaix al projecte europeu. Un primer pas fonamental és implementar tan bé com puguem els acords actuals. Independentment dels acords que firmem o no, tenim un marge d’implementació i d’aplicació gran dels acords que ja tenim signats amb Europa, i en tindrem encara més si en signem a futur.
Pel que fa a la circulació de mercaderies amb Europa, es poden donar més recursos, millorar la digitalització i més eines de control a la duana per implementar millor l’acord duaner i accelerar els tràmits duaners. Es pot establir a Sant Julià de Lòria un laboratori d’assajos bàsics per controlar aleatòriament les mercaderies que importem, així com establir acords amb laboratoris dels països veïns per ajudar a certificar els productes fabricats a Andorra. Podem obrir una zona de règim especial duaner a Organyà per impulsar la nostra indústria.
Seguint l’acord de cooperació amb Europa, es poden crear ja grups de treball amb els territoris veïns per estrènyer llaços regionals i millorar l’impacte d’Andorra al seu entorn proper. Seguint la decisió d’adequació de la normativa de protecció de dades andorrana amb l’europea, ja es pot donar la independència política i els recursos necessaris a l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra.
Implementar tècnicament els acords, professionalitzar l’administració i millorar la cooperació amb el Pirineu són tres reptes enormes que ens poden unir com a país. Hem de trobar objectius de país per sobre del soroll partidista. Tenim molt marge de millora si ens posem a treballar en un camí més constructiu i tècnic que si ens enfanguem amb el soroll mediàtic, la batalla estèril i els discursos polítics d’intencions. El primer pas per assolir millors acords amb Europa és demostrar amb fets que compleixes al màxim amb els acords actuals. Així es demostra realment l’europeisme i es guanya credibilitat i força per negociar i implementar els acords futurs.