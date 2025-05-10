Andorra i Europa
Aquesta setmana hem celebrat el Dia d’Europa, també s’ha celebrat un acte organitzat per Concòrdia amb el lema Andorra i l’acord d’associació amb la Unió Europea: implicacions i alternatives. Segons he pogut llegir, les principals preocupacions de la formació respecte a l’acord negociat i tancat el desembre del 2023 serien la limitació de la inversió estrangera en immobles, les quotes migratòries i la presa de decisions per evitar que hi hagi una pèrdua de sobirania. Concòrdia assegura que està disposada a avançar en la integració d’Andorra a l’espai europeu, però no a qualsevol preu.
La pregunta que ens hem de fer ara és: ens volem acostar a la UE o no ens hi volem acostar? L’acord ja està tancat. El vam tancar el desembre del 2023 sense possibilitat de reobrir-lo. Hem estat vuit anys negociant aquest acord. Pot agradar més o menys, hauria pogut estar millor o pitjor, però aquest és l’acord negociat i tancat, i el que haurem de sotmetre a aprovació popular i al Consell General, a posteriori, si s’escau.
Aquest acord tancat no és un caprici de l’actual Govern. Els governs d’aquest segle, tots ells, ja van posar les bases per avançar en aquest sentit i, així, demostra un gran suport per part, com a mínim, dels darrers cinc governs. Val a dir que un Govern que ha negociat un tractat internacional com aquest té l’obligació de defensar allò que ha negociat i en cap cas ha de quedar-se neutral. És totalment legítim defensar-lo i encara més quan era un dels seus punts programàtics electoral.
La posició de la formació Andorra Endavant, que no vol l’acord ni un apropament a la UE, és clara i rotunda. Per contra, Concòrdia pretén avançar en la integració d’Andorra a l’espai europeu però no amb l’actual acord tancat. Aquesta indefinició, tenint en compte que l’acord tancat és el que és, no ajuda gens a fer que els ciutadans puguin estar prou informats per prendre una decisió al respecte. La intenció del Consell de la Unió Europea és mirar de tenir enllestit el contingut del text amb totes les seves versions lingüístiques, així com amb la seva naturalesa jurídica, abans de final de juny, moment d’entrada de la presidència danesa.
Ben aviat sortirem de dubtes.