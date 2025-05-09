Aranzels de Trump
La CES ha demanat a la UE que adopti mesures urgents de protecció de l’ocupació en resposta a l’anunci fet per l’administració Trump d’imposar aranzels del 25% als automòbils importats d’Europa. És essencial que la resposta de la UE protegeixi les capacitats de producció nacionals. Limitar la resposta a les represàlies comercials no protegirà l’ocupació. Es necessita, en canvi, un enfocament doble, que combini inversions per estimular la demanda interna i mesures immediates per protegir ocupacions de qualitat. Amb aquests aranzels, Trump pretén assestar un dur cop a la indústria automobilística europea en un moment en el qual el sector té certes dificultats. A través de la seva Llei de reducció de la inflació, els Estats Units ja havien pres mesures per desfavorir les importacions d’automòbils modificant les normes tributàries internes, de manera que només els vehicles acoblats a Amèrica del Nord fossin elegibles per a crèdits fiscals. No prendre mesures per protegir l’ocupació seria un error catastròfic per als líders polítics de la UE. L’estratègia estatunidenca de deslocalitzar la capacitat de producció no és nova. Fa diversos anys que utilitzen inversions i incentius per crear ocupació. No obstant això, de moment la UE només se centra en les represàlies comercials del tipus ull per ull. Es necessiten inversions i mesures de protecció de l’ocupació per mantenir la capacitat de producció d’Europa. És fonamental que aquestes ocupacions es protegeixin i es preparin per al futur, la UE ha d’invertir massivament per avançar-se a les tecnologies del futur. La indústria automotriu exerceix un paper fonamental en aquest sentit. La decisió de Washington reforça la urgència d’un pla industrial europeu proactiu i ben dotat de recursos per al sector de l’automoció i tota la seva cadena de valor. Aquesta situació subratlla la importància que Europa prengui les regnes del seu futur industrial. És probable que aquests aranzels s’acompanyin de nous aranzels sobre altres exportacions de la UE als EUA els pròxims dies. Les guerres comercials no beneficien ningú, i encara menys els treballadors, que podrien veure’s obligats a competir entre si. Hem d’usar el sentit comú.
Conseqüències negatives per a la Unió Europea