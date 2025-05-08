Vulnerabilitat energètica
L’apagada massiva del 28 d’abril del 2025, que va afectar la península Ibèrica i que va deixar Andorra sense subministrament elèctric durant uns deu segons, ha posat en evidència la fragilitat del nostre sistema energètic. Tot i la ràpida reconnexió amb la xarxa francesa, aquest incident ha revelat la nostra dependència crítica de les importacions d’energia.
Albert Moles, director general de FEDA, ha advertit que una fallada simultània dels operadors elèctrics espanyol i francès deixaria Andorra sense resposta energètica. Aquesta situació subratlla la necessitat urgent de reforçar la nostra autosuficiència energètica.
El Govern ha aprovat la Llei 37/2022, que estableix mesures per respondre a situacions de crisi energètica, incloent-hi la possibilitat d’interrupcions temporals selectives del subministrament. A més, s’estan desenvolupant projectes per augmentar la capacitat de producció local, com ara la construcció d’una nova línia d’alta tensió amb Espanya i la inversió en energies renovables.
Tanmateix, aquestes iniciatives requereixen temps i recursos. Mentrestant, és fonamental fomentar l’estalvi energètic i la consciència ciutadana sobre l’ús responsable de l’energia. La col·laboració entre institucions, empreses i ciutadania és clau per avançar cap a un model energètic més resilient i sostenible.
És l’hora de prendre decisions valentes i invertir en el futur energètic del país, garantint així la seguretat i el benestar de tots els seus habitants, i això vol dir promoure la producció local renovable, de debò. Cal repensar urbanisme i edificació amb criteris d’eficiència energètica real, fomentar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins del país, i obrir-se a col·laboracions estratègiques amb entitats supranacionals que aportin finançament i expertesa.
Ara és el moment d’actuar. No perquè una apagada puntual ens hagi deixat a les fosques uns segons, sinó perquè si no ens preparem, la pròxima vegada el problema podria ser molt més llarg, més costós i més difícil de resoldre.