Cadellets ultra
Constato veritable agitació a la força per veure qui és capaç de descriure el que és i el que no és l’extrema dreta. D’entrada és comprensible perquè molts bons ciutadans dels que paguen els seus impostos i ajuden les senyores grans a travessar el carrer no estan disposats que se’ls etiqueti com a gent d’extrema dreta o dreta dura i abans d’admetre-ho agitaran tota classe de maniobres de distracció que van a parar al contenidor de la confusió. El debat sobre el que és l’extrema dreta queda, per tant, en mans d’una societat en què els savis ja fa temps que han dimitit de prendre la paraula perquè els desconcerta que el que ells puguin dir sigui contestat al mateix nivell per una turba d’anònims encaputxats. El més habitual, per exemple, és que al final la conversa sigui una enorme mandonguilla en què tot està validat perquè l’extrema esquerra sí que és un problema, i no l’extrema dreta, “tot i que jo soc apolític, eh? Només crec en la llibertat”. Us sona? I aleshores? Aparentment és un escac i mat? No del tot. Aquí teniu una idea marca ACME per a un detector d’idees d’aquest estil, que no oblidem que són perilloses perquè històricament sempre que han tocat poder han rebentat la democràcia. Arreu. Si camines pel carrer a Andorra i et sents agredit quan veus, per exemple, sis senyores musulmanes vestides com sis senyores musulmanes i sents l’impuls de fer un tuit sobre el tema has de saber que ja ets un cadellet ultra. Si sents que t’estan agredint els que venen perquè tu ja hi eres abans deixa’t anar, ets un d’ells. I segurament ets bona gent, no tens antecedents ni delictes. Però valides qui vol destrossar una manera d’entendre el món, sens dubte imperfecta, que és la que ens ha permès durant dècades travessar un enorme desert d’intolerància i incomprensió. I per molt que fent un esforç m’ho pugui explicar perquè us sentiu amenaçats amics cadellets d’ultra autòcton, no és senzill saber què voleu més enllà de cremar-ho tot i dir que tot és una merda i un absolut desastre.
El debat sobre el que és i el que no és extrema dreta