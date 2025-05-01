Apagada general
L’apagada generalitzada d’electricitat a Espanya i Portugal de dilluns passat ens ha mostrat com la nostra societat, hiperconnectada i automatitzada, ha esdevingut totalment dependent de l’electricitat. Sense ella, poques coses funcionen i tot esdevé ràpidament caòtic. En efecte, sense subministrament elèctric no funciona part del transport públic, ni els semàfors que regulen la circulació, cau la xarxa de telefonia i el tràfic de dades, no es poden treure diners al banc ni pagar amb visa a les botigues i es paralitza la totalitat de l’activitat econòmica i laboral de les zones afectades. L’impacte pot ser molt important en l’àmbit econòmic però també en el social i emocional, ja que el fet de no saber el perquè de l’apagada ni de poder localitzar la seva família poden provocar pors i angoixes entre la població (no oblidem que estem en un moment d’incertesa pel que fa a la seguretat tenint en compte els conflictes bèl·lics que es desenvolupen arreu del món, així com l’emergència a Europa del terrorisme sota les seves diverses formes). En definitiva, i tenint en compte la nostra manera de funcionar, el preu a pagar per una apagada generalitzada d’electricitat pot arribar a ser molt elevat. Tenim, però, la sort que alguns dels serveis essencials, com poden ser els hospitals o els aeroports, tenen previstes solucions alternatives per poder continuar donant alguns serveis assistencials, ja que normalment estan equipats de grups electrògens. No obstant això, aquestes solucions tenen una durada limitada en el temps, sovint d’un o dos dies com a molt. Llavors, què passaria si una apagada generalitzada d’electricitat durés més de dos dies? Es paralitzaria també el trànsit aeri? I les persones hospitalitzades que requereixen assistència mecànica per viure, les deixaríem morir? L’apagada que va tenir lloc dilluns ha de fer reflexionar els governs sobre la nostra vulnerabilitat en cas de manca d’electricitat, per tal que comencin a buscar solucions alternatives.
