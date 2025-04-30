Deu segons
Deu segons depèn en quina situació poden semblar una vida. Per exemple, en un primer petó cada segon compta. Deu segons en el món de l’esport també poden canviar el resultat d’un partit o fins i tot d’una temporada. En moltes ocasions els detalls compten. Per això que aquesta setmana Andorra solucionés en deu segons un problema que, ben segur, portarà cua a tot Europa crec que és quelcom a destacar.
Suposo que aquesta història tindrà una derivada que implicarà pagar més. Ja sigui perquè Europa apujarà els preus, perquè connectar-nos a França és més car o simplement perquè ja que passàvem per aquí, doncs mira… Ho desconec i, per tant, només faig el procés de posar-me la bena abans de la ferida, però en tot cas que a hores d’ara les empreses del Principat no hagin patit ni una sola afectació, més enllà d’haver de reiniciar els ordinadors, crec que ha de servir per posar en valor el servei de FEDA i, en especial, el monopoli que l’Estat té sobre la xarxa elèctrica.
L’apagada de dilluns ha de posar en valor el monopoli de FEDA
Per tant, ara que costa tant que ens alegrem d’alguna cosa, no estaria malament que ens aturéssim tots, ni que sigui deu segons, per mostrar un somriure que hagi estat fruit d’una reflexió tan simple com va descriure ahir l’acudit d’aquest Diari: Andorra va patir tant de temps com el que es triga a desendollar i endollar un aparell elèctric.
En tot cas, situacions com les d’aquesta setmana ens han de fer reflexionar sobre la importància dels serveis públics, aquells que es consideren tan essencials que l’Estat intervé per garantir un nivell de qualitat a l’altura de la importància del mateix servei. Una reflexió que podem traslladar a d’altres sectors, com ara l’educació, la sanitat o l’habitatge. Tant de bo tot fos tan senzill com desendollar i endollar un electrodomèstic.