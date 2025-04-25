Discrepància sindical
El mes passat, l’advocat general Emiliou va emetre un dictamen sobre un recurs interposat per Dinamarca contra el Parlament Europeu i el Consell de la UE en el qual sol·licitava l’anul·lació d’una directiva íntegrament per ser incompatible amb l’article 153, apartat 5, dels Tractats. La CES rebutja aquest argument i sol·licita al Tribunal que arribi a una conclusió diferent, en lloc de seguir les propostes no vinculants de l’advocada general. L’advocat general va arribar a les seves conclusions sense concedir suficient importància, ni tan sols reconèixer, aspectes importants del marc jurídic internacional i europeu o de la jurisprudència pertinent. L’AG també ignora els objectius socials que la UE està obligada a complir, així com les especificitats de les directives socials, cosa que deixa prou flexibilitat als estats membres i als interlocutors socials per aconseguir aquests objectius. La metodologia aplicada per l’advocat general presenta, a més, diverses deficiències, així com certes incoherències i una falta de contextualització. L’advocat general es va basar en una interpretació literal i tècnica de l’exclusió salarial que no és conforme amb els Tractats, el Dret derivat de la UE i, en particular, la jurisprudència reiterada del TJUE. Esther Lynch, secretària general de la CES, va afirmar que el detallat dictamen contrari de la CES mostra per què hauríem d’esperar que el TJUE determini que la directiva és enterament competència de la UE i hauria de mantenir-se per protegir milions de treballadors. Si se segueix l’opinió atípica de l’advocat general Emiliou, tindrà profundes conseqüències per a milions de treballadors europeus que ja depenen de la directiva sobre salaris mínims adequats, que busca fonamentalment augmentar la cobertura de la negociació col·lectiva i detenir la repressió sindical. Aquest cas es produeix en un moment en el qual el nombre de treballadors que no poden permetre’s la calefacció ha augmentat en 10 milions i que sols el lloguer representa un terç del salari mensual dels treballadors que guanyen el salari mínim.
El dictamen afectarà milions de treballadors